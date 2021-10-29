Дуэль сыров: камамбер против моцареллы

"Не может быть!" "Это что-то из области фантастики", - восклицают сыроделы Франции, увидев статданные Министерства сельского хозяйства. Они свидетельствуют о том, что родному, чуть ли не священному камамберу все больше французов предпочитают моцареллу.

Так, согласно отчету ведомства, с 2015 по 2020 годы продажи местного продукта упали на 11%, а итальянского сыра - выросли аж на 62%.

Чем же объясняется смена привычек французских потребителей?

Сакина Меразга, продавщица сырной лавки Crèmerie du 17ème:

"Камамбер страдает из-за существующих сегодня трендов. Мы хотим питаться тем, от чего не набирают вес. Все больше людей становятся вегетарианцами. Камамбер - довольно жирный сыр. Вот с чем ему пока не очень везёт".

Впрочем, камамбер камамберу рознь. Спрос упал на промышленный - из пастеризованного молока и с менее выраженными вкусом и ароматом. Зато, например, на родине сыра - в Нормандии - производители говорят об обратном.

Эмили Флешар, замдиректора сыроварни "Gillot": "Продажи сыра, изготовленного из сырого молока, на неплохом уровне, даже растут. Но совершенно верно: потребление камамбера в последнее десятилетие идёт на спад. Меняется структура потребления, рацион питания. Сыр всё реже фигурирует в конце меню в качестве отдельного блюда. Все меньше французов едят камамбер каждый день".

Французские сыровары надеются, что конкуренцию набирающей популярность моцарелле составит сыр фермерский, изговтовленный по традиционным рецептам.