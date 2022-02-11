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мир

Когда завершится пандемия?

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 Кнарик Хачатрян
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Когда завершится пандемия?
Авторское право  Nardus Engelbrecht/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

"Острая фаза" пандемии Covid-19 может завершиться уже в этом году, если будет достигнута цель вакцинировать 70% населения каждой страны к середине года. Об этом заявил в пятницу глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на заседании исполнительного совета ВОЗ. Но, по его словам, не следует полагать, что "омикрон" - это последний штамм, или что пандемия подходит к концу. В глобальном масштабе, считает Гебрейесус, существуют идеальные условия для появления новых штаммов.

В некоторых странах Европы идет процесс нормализации. В Италии отменили обязательное ношение масок на улицах. Бельгия прекратит требовать использования масок на открытом воздухе и в помещении для детей в возрасте до 12 лет, а также отменит обязательную дистанционную работу. Решение было принято в пятницу правительством королевства после заседания комитета по борьбе с пандемией. Одобрено также открытие ночных клубов и снятие ограничений в барах и ресторанах.