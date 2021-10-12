Действия британского правительства в начале пандемии коронавируса стали самым серьезным провалом в области общественного здравоохранения за всю историю страны. К такому выводу пришла межпарламентская комиссия. В докладе отмечается, что стратегия властей, направленная на достижение так называемого коллективного иммунитета была большой ошибкой, а задержка с первым локдауном стоила тысячи жизней.

Министр канцелярии кабмина Стивен Баркли отказался принести извинения.

"Нам есть чему поучиться, но суть в том, что мы принимали решения на основе научных данных. Мы защитили Национальную систему здравоохранения и в нужном темпе провели вакцинацию. Мы признаем необходимость извлечь уроки и стремимся это сделать", - сказал Баркли.

Первоначальную позицию правительства Бориса Джонсона, а так же ученых, не поддержавших идею строгого карантина, в докладе назвали фаталистической. Первые случаи инфицирования коронавирусом в королевстве были зафиксированы 31 января 2020 года. Общенациональный карантин объявили лишь 23 марта. В то же время депутаты, отметили успешные действия властей в том, что касается кампании по вакцинации населения.