ООН: Афганистану грозит голод

Гуманитарную катастрофу в Афганистане предрекает отчёт Организации Объединённых Наций. Согласно приведённым данным, половине населения страны грозит нехватка продовольствия – речь идёт о 22 миллиогнах человек. В отчёте говорится, что если не будут предприняты надлежащие меры, то многие жители страны – прежде всего, дети – погибнут от голода этой зимой.

После того, как группировка «Талибан» (запрещённая в РФ) захватила здесь власть, работа международных фондов, оказывавших помощь стране, была приостановлена до тех пор, пока не решатся вопросы взаимодействия с новым режимом.

– Ситуация очень плохая. – отмечает Сяо-Вэй Ли из Всемирной продовольственной программы. – За десять лет наблюдений и измерений уровня продовольственной безопасности в Афганистане настолько плохо ещё не было. Девять миллионов человек столкнулись с острым дефицитом продовольствия, это четвёртая фаза. А переход в пятую фазу может привести к значительному числу смертельных исходов. Полагаю, это следует признать.

План гуманитарного реагирования ООН финансируется сейчас только на треть, и в ООН отмечают, что необходимо срочно выделить дополнительные средства. Всемирная продовольственная программа готова увеличить объём поставляемой в страну гуманитарной помощи, но для этой цели потребуется до 190 миллионов евро в месяц.