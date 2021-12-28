Никарагуа конфисковал посольство Тайваня

Власти Никарагуа конфисковали бывшее посольство и дипломатические офисы Тайваня, заявив, что они принадлежат Китаю.

На такой шаг правительство Даниэля Ортеги пошло после попытки безвозмездной передачи Тайбэем своего дипломатического представительства римско-католической архиепархии Манагуа.

Ранее в этом месяце Никарагуа разорвал отношения с островом, признав КНР единственным законным представителем "одного Китая".