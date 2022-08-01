Посетит ли Нэнси Пелоси Тайвань?

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси провела в понедельник переговоры с официальными лицами в Сингапуре в начале своего азиатского турне, остаётся открытым вопрос о её возможной остановке на Тайване.

Хотя официальных объявлений не было, СМИ в США и на Тайване сообщили, что Пелоси прибудет во вторник вечером, став самым высокопоставленным избранным официальным лицом США, посетившим остров за более чем 25 лет.

В понедельник власти Пекина ещё раз предостерегли США от этого визита, заявив, что они готовы "защищать свой суверенитет и территориальную целостность".

Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая, заявил:

"Мы хотели бы ещё раз предупредить США, что мы полностью готовы и ждем настороже. Народно-освободительная армия Китая никогда не будет сидеть сложа руки".

Эксперты признают, что этот визит затрагивает слишком болезненные точки и прогнозируют серьёзный ответ.

Бонни Глейзер, директор Азиатской программы Немецкого фонда Маршалла, в интервью Euronews сказала:

"Китайцы сделали несколько довольно явных предупреждений в частном порядке. Я ожидаю, что они сделают что-то беспрецедентное. Так, если мы вспомним, как в 1996 году китайцы выпустили ракеты в районе Тайваня, что было очень опасно, и в то время у них был очень ограниченный военный потенциал. В этот раз, я думаю, они сделают что-то ещё более провокационное. Возможно, пролёт самолёта ВВС Китая в территориальном воздушном пространстве Тайваня, в пределах 12 морских миль от острова. Что-то такое, чего они ещё никогда не делали в прошлом".

На прошлой неделе тайваньцы обнародовали кадры несколько военных учений, имитирующих, в частности, возможные атаки Китая.

Тайвань и Китай раскололись в 1949 году после того, как коммунисты одержали победу в гражданской войне на материке. Правительства обеих сторон оспаривают своё право на национальное лидерство.