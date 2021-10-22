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Южная Корея

Южная Корея продолжит космическую программу, несмотря на неудачу

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 Павел Барсуков
Южнокорейская ракета
Южнокорейская ракета   -   Авторское право  AP/Korea Aerospace Research Institute
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Южная Корея продолжит запуски первой космической ракеты собственного производства. Об этом объявлено после неудачного первого пуска, который состоялся в четверг. Носитель должен был вывести макет спутника весом 1300 кг на высоту около 700 км. Но третья ступень не отработала так, как надо, и полезная нагрузка так и не вышла на орбиту. Второй запуск планируют на май следующего года.