Южная Корея продолжит космическую программу, несмотря на неудачу

Южная Корея продолжит запуски первой космической ракеты собственного производства. Об этом объявлено после неудачного первого пуска, который состоялся в четверг. Носитель должен был вывести макет спутника весом 1300 кг на высоту около 700 км. Но третья ступень не отработала так, как надо, и полезная нагрузка так и не вышла на орбиту. Второй запуск планируют на май следующего года.