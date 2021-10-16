"Люси" отправилась на поиски астероидов Юпитера

Межпланетная станция "Люси" на ракете-носителе Atlas V отправилась в свое долгое путешествие по изучению троянских астероидов Юпитера. За 12 лет зонд должен найти и исследовать 8 астероидов, расположенных в точках Лагранжа в системе Солнце — Юпитер.

В НАСА рассчитывают, что это поможет найти ответы на ряд вопросов о формировании Солнечной системы.

Мы думаем, что понимание угроз Земли - действительно важная часть анализа астероидов и особенно объектов, сближающихся с Землей. (...) Этот конкретный объект не представляет угрозы для Земли, он где-то там, и мы можем посетить его и узнать, как придать ему импульс Томас Цурбухен младший научный сотрудник НАСА

Как ожидается, зонд достигнет астероидов Юпитера в апреле 2025 года, а завершит работу в марте 2033 года.

Троянские астероиды - небольшие небесные тела, находящиеся в точках, где гравитация Солнца и планеты уравновешиваются. Они движутся вокруг Солнца вдоль орбиты Юпитера.

Эти объекты встречаются у многих планет Солнечной системы, но у Юпитера их наибольшее количество— более семи тысяч. У Земли пока открыт только один такой объект.