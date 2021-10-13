Капитан Кирк побывал в космосе по-настоящему

Американская компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса успешно завершила второй суборбитальный туристический полёт. Несколько минут в космосе провели бывший инженер НАСА Крис Бошуайзен, вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, миллионер Глен де Врис и Уильям Шетнер, 90-летний актёр, сыгравший, в частности, капитана Джеймса Кирка в эпопее «Звёздный путь». Шетнер стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

Полёт был полностью автономным, он составил немногим более 10 минут. Ракета Blue Origin стартовала с площадки в Техасе и доставила капсулу с космическими туристами к линии Кармана — условной границе атмосферы и космоса на высоте 100 км над Землёй. Бустер после этого опустился на подготовленную для него посадочную площадку. Обитаемый модуль после непродолжительного пребывания в невесомости приземлился в пустыни на западе Техаса.

В компании Blue Origin говорят, что планируют осуществить ещё один суборбитальный туристический полёт до конца года, несколько запусков уже намечены на 2022.