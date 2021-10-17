"Киноэкипаж" МКС вернулся на Землю

Российская космическая съёмочная группа вернулась на Землю. В воскресенье утром в казахских степях совершил посадку спускаемый аппарат с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко. Они провели на Международной космической станции 12 дней, готовя материалы для фильма «Вызов» — истории о миссии хирурга, которого экстренно отправили в космос для помощи больному члену экипажа. Это первая профессиональная съёмка художественного кино на орбите.

В Роскосмосе отмечают, что актриса и режиссёр перенесли полёт нормально и после приземления чувствовали себя прекрасно.

«Вызов» — не единственный кинопроект, в рамках которого предполагалась съёмка на орбите. В 2020-м NASA объявило о подготовке к производству полнометражного фильма с эпизодами, снятыми в открытом космосе. В проекте участвует основатель американской компании SpaceX Илон Маск , а главную роль должен исполнить Том Круз. Сроки реализации этих планов не уточняются. Российский фильм «Вызов» должен выйти в прокат в 2022.