Москва приостанавливает деятельность миссии НАТО

Россия приостанавливает работу постоянного представительства при штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а также деятельность военной миссии альянса в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, аккредитация сотрудников отзывается с 1 ноября.

Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе НАТО не заинтересована. Если это так, то мы не видим большой необходимости продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны, потому что НАТО уже заявила о невозможности таких перемен. У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют условия для элементарной дипломатической деятельности. Сергей Лавров министр иностранных дел России

Это стало ответом на сокращение численности российского представительства при штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Альянс разрешил сохранить лишь 10 из 20 позиций в дипломатической миссии, назвав некоторых дипломатов сотрудниками разведки.