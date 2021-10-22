"Пятницы ради будущего": молодёжь обратилась к немецким политикам

За неделю до международной конференции по климату в Глазго во многих странах мира экоактивисты приняли участие в очередной глобальной акции "Пятницы ради будущего".

В Берлине на демонстрацию пришли тысячи молодых людей. Они потребовали от следующего федерального правительства уделять больше внимания решению проблем, связанных с изменением климата на планете.

"Мы хотим показать коалиции, что безопасность нашего будущего обсуждению не подлежит. Во время предвыборной кампании политики взяли на себя обязательства ограничить потепление на уровне в 1,5 градуса, мы требуем, чтобы они сдержали свои обещания", — говорит участница демонстрации.

В ходе подготовительных коалиционных переговоров немецкие политики решили решили добиться прекращения использования угля как источника электроэнергии уже к 2030, а не к 2038 году.

Из Берлина передает корреспондент Euronews Йона Кялгрен:

"Молодёжь хочет недвусмысленно дать понять социал-демократам, либералам и "зелёным", что будущее правительство должно принять решительные меры для борьбы с изменением климата — твёрдые обязательства по прекращению добычи угля к 2030 году, никаких проектов с газом с 2035 года, отказ от производства новых машин с двигателем внутреннего сгорания с 2025 года. Но пока неясно, прислушаются ли к этим требованиям участники переговоров".