С 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими днями с сохранением заработной платы. При этом некоторые регионы могут ввести их раньше или продлить, исходя из санитарной обстановки. Об этом объявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Кроме того российский лидер:

поручил правительству не только наметить, но и реализовать меры поддержки бизнеса в связи антиковидными ограничениями;

предупредил глав регионов о недопустимости занижения и приукрашивания статистики по распространению коронавируса;

поставил вопрос о необходимости контроля за доступностью в регионах лекарств и кислорода для больных с COVID-19;

призвал шире применять практику предоставления выходных для работников после вакцинации от коронавирусной инфекции;

обратился к гражданам с призывом активно прививаться от коронавируса, так как речь идет о защите их здоровья и жизни;

отметил, что проблема распространения гриппа нарастает, и на это невозможно не обращать внимание.

Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова назвала критической смертность от ковида в 17 регионах (в Курской области, республике Коми, Оренбургской области, республике Татарстан, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, республиках Северная Осетия и Мордовия). Голикова подчеркнула, что особо тяжело по-прежнему переносят болезнь те, кто еще не вакцинирован от ковида. Люди с хроническими заболеваниями или старше 60 лет также находятся в особой зоне риска, напомнила вице-премьер.

Также Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять текущую эпидситуацию по коронавирусу в стране.

Вице-премьер назвала регионы, лидирующие по достижению коллективного иммунитета от ковида, в их числе Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Тыва, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Карелия и Белгородская область.

Голикова также предложила регионам ввести запрет на проведение развлекательных мероприятий, а также ограничить работу общепита с 23:00 до 6:00.

При этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что снижение кассовых оборотов в сфере общественного питания в Москве при введении QR-кодов составило почти 35%.