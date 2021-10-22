В России новые антирекорды по смертности и заболеваемости COVID-19

Новые антирекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. За сутки заразились более 37 тысяч человек, летальных исходов - 1 064.

В Роспотребнадзоре считают, что высокая смертность от новой коронавирусной инфекции в России в основном обусловлена поздним обращением пациентов за медицинской помощью и несвоевременным началом терапии.

Что касается больничных стационаров - ситуация в целом напряженная, но не критическая. Медики говорят, что среди пациентов в реанимации - подавляющее большинство невакцинированные.

Несмотря на максимум по числу заболевших коэффициент распространения ковида в целом по России снизился до 1,05. Именно сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

По последними данным, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России сейчас составляет 45,7%.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это более 90 млн человек.

На данный момент полный курс вакцинации в стране прошли более 49 млн человек, около более 2 третей взрослого населения.

В связи с ухудшающейся санитарной обстановкой в России нерабочим объявил период с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах, например, в Москве вводится частичный локдаун с запретом массовых мероприятий и прекращением работы заведений общепита и непродовольственных магазинов.