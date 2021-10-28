"Ковикулы" в Сочи: курорт ожидает около 100 тысяч туристов

"Ковикулы" в Сочи: курорт ожидает около 100 тысяч туристовКомментарии
Власти Сочи ужесточают санитарные правила в связи с ожидаемым наплывом туристов.
С 28 октября по 7 ноября по всей стране объявлены так называемые "ковикулы" - нерабочие дни из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. В этот период заведения общепита в Сочи могут принимать клиентов только по QR-кодам о вакцинации либо о перенесенном заболевании.
Власти прогнозируют, что отели и другие места размещения будут заполнены на 75%. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, ожидается приезд свыше ста тысяч туристов.
Проведение всех массовых культурных и спортивных мероприятий в Сочи приостанавливается. При этом будут открыты 35 объектов на открытом воздухе - парки, скверы и горные курорты, а также зимние пляжи.
Но власти предупреждают туристов и жителей Сочи, что бдительность в этот нерабочий период терять нельзя.
Согласно данным Ассоциации туроператоров, Сочи и его окрестности стали самым популярным местом отдыха для туристов внутри страны в эти даты.
В то время как рекордным спросом среди международных направлений пользуются египетские курорты.