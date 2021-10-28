Москва нерабочая: столица ушла на частичный локдаун

Если коммерция Москвы, в основном, была вынуждена взять ковидную передышку, то музеи и театры столицы продолжают работу - но с двумя условиями: проверка qr-кодов на входе и заполняемость помещений не более 50%.

Прочие учреждения культуры, среди которых кинотеатры, цирки, концертные площадки, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, будут закрыты для посетителей. С 28 октября по 7 ноября в Москве введен частичный локдаун и нерабочие дни.

В ресурсном центре "Мосволонтер" начал работу штаб акции "Мы вместе". Добровольцы будут в течение нерабочих дней доставлять продукты и лекарства москвичам.

С 25 октября по 25 февраля люди в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим. Ограничения не касаются вакцинированных и переболевших ковидом в последние полгода.

Также в этот период работают только на вынос и доставку заведения общепита. Исключение - рестораны при гостиницах. Они продолжают работать для своих постояльцев. Некоторые фешенебельные отели пошли на хитрость - они предлагают гостям забронировать номер, чтобы поужинать в элитном ресторане.