Беларусь-Франция: дипломатический конфликт

Официальный представитель Министерства иностранных дел Франции заявил, что в отношении Республики Беларусь приняты «пропорциональные меры». Посол Франции в Минске Николя де Лакост был вынужден покинуть Беларусь 17 октября.

В официальном заявлении МИД Франции говорится, что данный шаг белорусских властей является необоснованным и стал «еще одним из череды многочисленных негативных решений, которые снижают возможности действия французского представительства в Минске».

«В связи с этим французскими властями приняты пропорциональные меры относительно дипломатического представительства Беларуси во Франции, и белорусские власти об этом уведомлены», - отмечается в заявлении.

Дипломатический конфликт произошел из-за того, что назначенный послом в Беларуси Николя де Лакост не стал вручать верительные грамоты Александру Лукашенко, а передал второй экземпляр грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.

Перед отъездом из Минска французский посол обратился с прощальным словом к жителям Беларуси.

«Дорогие друзья, К сожалению, мы с женой вынуждены покинуть Беларусь. Как вы знаете, Франция не признала результаты выборов 9 августа 2020 года, и я не вручил свои верительные грамоты. Мы провели здесь трудные, но незабываемые дни. Мы совершили много интересных и важных встреч и открытий. Мы встретили много мужественных и сильных духом людей. Мы с женой открыли для себя щедрость и красоту Беларуси и белорусов. Вы всегда будете в наших сердцах и мыслях. Знайте, что мы будем на вашей стороне. \_Мы призываем вас никогда не терять надежду на лучшие дни. До скорой встречи!»_ - говорится в письме, опубликованном на официальном сайте посольства Франции в Беларуси.

В МИД Франции пояснили, что «в соответствии с общеевропейской позицией не признавать законность результатов президентских выборов от августа 2020 года, посол Франции не представил верительные грамоты Александру Лукашенко. Копии их, в соответствии с дипломатическими правилами были лишь переданы Министерству иностранных дел Беларуси».

При этом отмечается, что деятельность французского посольства в Минске не будет прекращена.

«Франция продолжит поддерживать белорусский народ и поиск политического урегулирования белорусского кризиса подобно тому, как она делает это с августа 2020 года в четком соответствии с позицией, определенной Европейским союзом», - сообщили в МИД Франции.

Глава дипмиссии Беларуси в Париже Игорь Фисенко отозван в Минск для консультаций.

Цепочка дипломатических конфликтов

В марте этого года власти Беларуси и Латвии взаимно выслали послов и весь состав дипломатических представительств из-за замены на чемпионата по хоккею белорусского флага на бело-красно-белый.

В августе Беларусь отозвала согласие на назначение американского посла Джули Фишер. Должность посла США в стране оставалась вакантной с 2008 года. В декабре 2020 года Госдепартамент утвердил на нее Фишер, но она так и не прибыла в Минск.

Пресс-секретарь белорусского МИД объяснил это тем, что «наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили отозвать ранее выданное согласие на назначение Дж. Фишер послом».

В понедельник на заседании, посвященном кадровым перестановкам в системе госбезопасности Александр Лукашенко заявил, что «коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти».

По словам белорусского лидера, «задействуются санкции, финансируются протесты, экстремизм, терроризм, подбираются и готовятся боевики».

Политолог: ситуация обостряется

Белорусский политолог Валерий Карбалевич в беседе с корреспондентом Euronews отметил, что этот дипломатический конфликт был «запрограммирован» с того момента, как Европейский союз не признал итоги президентских выборов в Беларуси.

«Возник вопрос, кому вручать верительные грамоты. Страны ЕС по-разному решали этот вопрос. Некоторые не отзывали прежних послов, даже если они уже проработали в стране 3-4 года с тем, чтобы не возникала такая коллизия. Другие не назначали новых послов, функции главы дипмиссии исполняет временный поверенный. Франция избрала третий путь – прислала посла, не вручающего верительные грамоты. Отсюда возник такой конфликт. Напомню, что до этого Беларусь потребовала выслать послов Литвы, Польши, Латвии, а также посла Европейского союза. Сейчас в Беларуси с послами европейских стран серьезная проблема.

- В связи с такими взаимными действиями, какие у Минска перспективы на международном уровне?

«Последняя резолюция ЕС призывает страны Евросоюза отозвать послов из Минска. Это лишь пожелание, но я бы сказал, что перспективы плохие. В рамках существующего политического режима урегулирование этого конфликта вряд ли возможно. А тут еще миграционный кризис на границе. Пока ситуация только обостряется», - сказал в интервью Euronews политолог Валерий Карбалевич.