Белорусское объединение рабочих начинает общенациональную забастовку 1 ноября

Председатель Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский объявил, что с 1 ноября в Беларуси начинается общенациональная забастовка, и призвал жителей страны не выходить на работу.

Забастовка объявлена в связи с тем, что власти Беларуси не выполняют требования, которые были выдвинуты Белорусским объединением рабочих. В числе требований - прекращение репрессий и освобождение всех политических заключённых; приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране, а также начало прямых переговоров между властью и демократическими силами о проведении новых президентских и парламентских выборов.

Сергей Дылевский в опубликованном на YouTube видеообращении заявил, что выполнять эти требования власти не собираются.

"Мы не можем просто смотреть как полоумный гражданин разваливает наши предприятия и экономику страны. Мы не можем допустить, чтобы нашу страну продали, подписав интеграционные карты!"

"Так больше продолжаться не может. Пора рабочим взять будущее в свои руки. Мы не имеем права тянуть дальше, пока наши родственники, друзья и соратники сидят в тюрьмах, пока наши матери и сестры, братья и отцы погибают в переполненных больницах от коронавируса", - говорит Дылевский.

Лидер Белорусского объединения рабочих заявил, что производство по всей стране будет остановлено, пока каждое из 10 требований не будет выполнено.

"Режим слаб и беспомощен как никогда, санкции добивают луканомику, еще не вступив в полную силу! Мы готовы изменить нашу страну, мы готовы сказать «Хватит над нами издеваться», мы готовы вбить последний гвоздь в крышку гроба этого режима!", - говорится в заявлении.

Сергей Дылевский во время массовых протестов после объявления результатов президентских выборов в Беларуси возглавлял стачком Минского тракторного завода (МТЗ). Однако в октябре прошлого года был вынужден покинуть страну.

В октябре в интервью польской газете "Речь Посполита" Дылевский рассказал, что не хотел уезжать, но власти не оставили ему выбора:

"Меня признали экстремистом, против меня было возбуждено уголовное дело. Скажу честно, я не хотел уезжать из Беларуси, говорил на эту тему с бастующими коллегами, они решили, что я должен уехать, чтобы продолжить работу", - сказал Дылевский.

Он сообщил, что поддерживает контакты с рабочими более 20 государственных предприятий.

"У нас есть свои люди на важнейших производствах во всех областных городах страны. Сегодня мы уже знаем, что сотрудники многих белорусских заводов готовы полностью остановить работу", - отметил Дылевский.

В августе прошлого года Минский тракторный завод приостановил работу из-за забастовки.

На встречу с рабочими приезжал премьер-министр республики Роман Головченко. Забастовки проходили на многих предприятиях Беларуси после объявления итогов президентских выборов, победителем которых был назван Александр Лукашенко.

"Люди сейчас не готовы поддержать такого рода инициативу"

Белорусский политолог Андрей Казакевич в интервью Euronews выразил сомнение в том, что объявленная забастовка будет массовой.

На мой взгляд, это фальшстарт. Люди сейчас не готовы поддержать такого рода инициативу. Есть некая нескоординированность в объявлении забастовки. Она не была согласована с другими организациями. Маловероятно, что будут серьезные последствия.

- В Белорусском объединении рабочих говорят о 20 предприятиях, которые готовы поддержать забастовку. Если она все же будет проведена, каких действий можно ожидать со стороны властей?

Только жестких репрессивных мер. Тех, кто будет активно проявлять себя, арестуют. К сожалению, вряд ли можно ожидать, что будет какое-то пространство для действий. Власти не смогли бы так отреагировать, если забастовка имела бы массовый характер и в ней участвовали сотни тысяч людей. С таким количеством справиться невозможно. Но если она будет, скажем так, точечной, то тут сложно прогнозировать хороший результат.

- Сергей Дылевский призывает просто не выходить на работу, не митинговать, то есть как раз без активных действий.

Такой вариант возможен, какое-то количество людей может отозваться на эти призывы. Но такая забастовка плохо визуализируется. Сложно будет сказать, сколько людей не вышли на работу по состоянию здоровья или по личным обстоятельствам, а сколько - по политическим мотивам. Опять же, вряд ли она будет массовой. Люди боятся увольнений и каких-то других последствий. Мне кажется, что этот призыв не будет подхвачен широкими слоями рабочих.

- В заявлении БОР говорится, что "санкции добивают луканомику". Какое оказывают влияние эти ограничительные меры сейчас на Беларусь?

Пока серьезного влияния не отмечено. Это еще одна причина, почему призыв к забастовке выглядит немного странно. Санкции были введены в начале лета и действуют в отношении новых контрактов, которые будут заключать находящиеся под ними белорусские компании. Конечно, последствия и имиджевые потери ожидаются, но только в конце этого года или в начале следующего. Эффект от санкций, как прогнозируют экономисты, будет не раньше начала 2022 года.