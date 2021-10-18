"Талибан" борется с наркоманией

Талибы принимаются за борьбу с наркоманией. Под мостами через пересохшую речку, чьё русло используется как свалка, отлавливают наркоманов. В реабилитационный центр большинство из них приходится вести силой.

"Наркоманский мост" в Кабуле Felipe Dana/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Больница на тысячу коек открылась в Кабуле ещё при прошлом режиме. Но с момента прихода "Талибана" к власти интенсивность рейдов по злачным местам значительно возросла. Такие "наркоманские мосты" — очаги и наркоторговли, и уличной преступности.

В центре пациентов тщательно обыскивают и приводят в порядок внешний вид. Реабилитировать наркозависимых пытаются теми средствами, какие есть. Многие возвращаются сюда не по одному разу.

Новоприбывшие в реабилитационном центре Felipe Dana/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

"Я принимал мет, но теперь я уже месяц как чист. Я рад оказаться в больнице. Я очень доволен, как с нами здесь обращаются. Нам дают еду и воду. Мы здесь и едим, и спим. Если будет на то воля божья, за 45 дней мы излечимся и сможем вернуться домой и на работу", — рассказывает один из пациентов.

В 1990-х годах талибы сами активно стимулировали производство наркотиков в Афганистане, выведя страну в мировые лидеры. Именно благодаря наркоприбыли "Талибан" смог вести столь успешную борьбу и с оккупационными войсками, и с конкурентами внутри страны. Но в нулевых это ударило по самим афганцам: число наркозависимых в стране, где героин оказался дешевле хлеба, начало резко расти.

Пациенты центра Felipe Dana/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Ахмад Зохер Султани, главврач реабилитационного центра:

"Вам, возможно, известно, что в нашей стране 3,5 миллиона человек наркозависимы — и мужчины, и женщины. По сравнению с другими странами мира это ужасающее число. Если нам помогут "Исламский эмират" и неправительственные организации, мы сможем принимать больше пациентов".

В реабилитационном центре Felipe Dana/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Сегодня новое руководство талибов обещает решительно покончить и с производством, и с торговлей, и с потреблением. Но намекают, что для компенсации потери колоссальных доходов им понадобится зарубежная помощь — и снятие многих санкций, наложенных именно за наркоторговлю.