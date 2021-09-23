Афганские тхэквондистки: "Нас победили талибы"

Члены женской сборной Афганистана по тхэквондо не ждут от будущего ничего хорошего. После прихода к власти радикального движения "Талибан" в Герате, где 130 девушек были членами местного клуба по корейскому единоборству, мечты об участии в Олимпиаде придётся отложить в долгий ящик.

Состоящее исключительно из мужчин правительство талибов первым делом закрыло министерство по делам женщин и заявило, что прекрасному полу нет места в профессиональном спорте.

"Я прошу Исламский Эмират (Афганистана - прим.ред.) не проводить дискриминацию между мужчинами и женщинами. Ведь мужчинам разрешают учиться, женщинам тоже следует разрешить это. Они должны иметь право достигать своих целей, не следует преграждать им путь", - говорит Захра, член команды по тхэквондо Гераты.

Популярность тхэквондо в Афганистане выросла после того, как в 2008 году Рохулла Никпай завоевал бронзу на Олимпийских играх в Пекине. 22-летней Закии Худадади удалось принять участие в Паралимпийских играх в Токио в прошлом месяце. Спортсменки из Гераты призывают междунароное сообщество поддержать их, чтобы их дальнейшая жизнь не протекала - как у большинства афганских женщин - в четырёх стенах.