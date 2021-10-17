В Салоу быстрее всех оказался Нёвилль

Бельгиец Тьерри Нёвилль одержал победу на предпоследнем этапе чемпионата мира по ралли в каталонском Салоу. Это его вторая победа в сезоне.

Гонщик Hyundai захватил лидерство в пятницу и на протяжении двух последующих дней отрывался всё дальше от своего главного соперника, британца Элфина Эванса. В итоге Нёвилль финишировал с преимуществом в 24,1 секунды над пилотом Toyota.

Напарник Нёвилля по команде Hyundai, испанец Дани Сордо стал третьим с отставанием в 35,3 секунды. Сордо выиграл четыре заключительных спецучастка, что позволило ему вытеснить с подиума лидера чемпионата Себастьена Ожье.

Французу пришлось довольствоваться четвёртым местом. Так что его надежды завоевать восьмой чемпионский титул за девять лет откладываются на заключительный этап сезона. Он состоится в следующие выходные в Италии.

В общем зачете у Ожье 204 очка, он на 17 опережает Эванса. Нёвилль занимает третье место с 159 очками, опережая финна Калле Рованперу, который в Салоу финишировал пятым.