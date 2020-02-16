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Спорт

Элфин Эванс выиграл Ралли Швеции

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 Ольга Кепински
Элфин Эванс выиграл Ралли Швеции
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WRC
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Валлийский гонщик "Тойоты" Элфин Эванс стал победителем шведского этапа чемпионата мира по ралли, выиграв пять из девяти спецучастков гонки.

Британец почти на 13 секунд обогнал действующего чемпиона мира эстонца Отта Тянака на "Хёндае".

Замкнул тройку на подиуме молодой дебютант Калле Рованпера на "Тойоте", который проводил свою вторую гонку в топ-классе раллийной серии.

Шестикратный чемпион мира Себастьен Ожье по итогам скандинавского этапа стал четвёртым, упустив подиум на последнем спецучастке ралли.

Теперь в личном зачете Эванс делит первое место с бельгийцем Тьерри Нёвилем — у них по 42 очка, француз Ожье с 37 занимает третью строчку.

Следующий этап — ралли Мексики пройдет 12 марта.

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