Триумф россиян на ралли-марафоне "Дакар"

Российский экипаж "Камаз-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова выиграл ралли-марафон "Дакар" в зачете грузовиков. За "Камаз-мастер" Сотников выступает с 2008 года, победителем "Дакара" он стал впервые. Второе место - у Антона Шибалова, на третьей строчке расположился Айрат Мардеев. Таким образом, весь пьедестал почета заняли гонщики "Камаз-мастер", которые уже в 18-й раз побеждают в марафоне.

Четырнадцатый раз выиграл "Дакар" французский гонщик - 55-летний Стефан Петерансель. В автомобильном зачете он стал лучшим в восьмой раз в карьере; шесть раз Петерансель побеждал в классе мотоциклов. На втором месте в зачете автомобилей - Насер Аль-Аттия, на третьем - Карлос Сайнс.

В зачете мотоциклов победил аргентинец Кевин Бенавидес на "Хонде". Бенавидесу 32 года, он впервые стал победителем "Дакара". Второе место у американца Рики Брабека, на третьем - Сэм Сандерленд из Великобритании.