Ожье стал семикратным чемпионом мира по классическому ралли

Француз Сабастьен Ожье, гонщик команды "Тойота", стал семикратным чемпионом мира по классическому ралли. В нынешнем сезоне перед заключительным этапом в итальянской Монце Ожье занимал второе место в личном зачете, уступая лидеру чемпионата британцу Элфину Эвансу, так же из "Тойоты" 14 очков. Однако на ралли Монцы Эванс из-за ошибки финишировал далеко за пределами очковой зоны и смог набрать только 3 очка за третье место на power stage. Ожье же одержал победу и опередил соперника в общем зачете.

Из-за пандемии коронавируса календарь завершившегося сезона был сокращен до семи этапов, по итогам которых Ожье набрал 122 очка. Вторым стал Элфин Эванс (114 очков), третьим - эстонец Отт Тянак ("Хёндэ"), со 105 очками.

36-летний Ожье по числу титулов занимает второе место в истории, уступая только соотечественнику Себастьяну Лёбу, в активе которого их 9.