Глава МВФ предупреждает об усилении неравенства из-за пандемии

Международный валютный фонд предупреждает о том, что пандемия коронавируса может усилить денежное неравенство. Оно растёт как внутри стран, так и между ними. В интервью корреспонденту Euronews Штефану Гробе директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула, что экономика Евросоюза прочна, но нуждается в дальнейшей поддержке.

Георгиева: Сейчас важнейшая задача — преодолеть кризис в здравоохранении путём ускорения вакцинации. Нельзя преждевременно прекратить поддержку. И мне приятно видеть, что это главные приоритеты для европейских лидеров и европейцев.

Euronews: Очевидно, что одни страны и регионы справляются лучше, чем другие. Вы опасаетесь, что Covid-19 усилит нынешнее неравенство?

Георгиева: Мы видим, что этот кризис сильнее всего ударил по низкоквалифицированным трудящимся, женщинам и молодежи. Поэтому мы хотим сосредоточиться на доступе к возможностям, особенно на инвестициях в образование, повышение квалификации, переподготовке работников. Важно обеспечить доступ к финансам, чтобы страны с низким уровнем доходов не оказались обделёнными по окончании этого кризиса.

Уроженка Болгарии ратует за помощь отстающим странам. При этом Кристалина Георгиева обеспекоена повсеместным ростом государственной задолженности и призывает поскорее изыскать средства для её погашения.

Георгиева: В некоторых странах может возникнуть необходимость в некоторой прогрессивности налогообложения. Тогда мы не позволим этому уровню сохраняться надолго.