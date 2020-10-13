МВФ: частичное восстановление экономики

Мировая экономика находится в глубокой рецессии, но начинает выбираться из тех глубин, куда она скатилась в апреле. Об этом говорится в новом докладе МВФ. Эксперты отмечают, что пандемия коронавируса пока не закончилась, а это значит, что ее последствия могут быть еще хуже. Вместе с тем фонд улучшил свои прогнозы по мировому ВВП в текущем году. По оценкам МВФ, спад составит 4,4%, но экономика восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году.

Жан Мария Милези-Ферретти, заместитель директора исследовательского отдела МВФ, говорит:

"В III квартале мы наблюдаем восстановление, но оно было частичным. Рост ВВП ускорился, так как мы выходили из очень проблемной ситуации, но активность не смогла вернуться к уровню, зарегистрированному до пандемии, поэтому восстановление экономики было частичным".

В странах еврозоны спад составит 8,3% , больше всего из-за кризиса пострадает Испания — ВВП страны потеряет 12,8%.

"Если нынешняя вспышка коронавируса будет долговременной либо нанесет ущерб из-за серьезности заболевания у заразившихся, то это станет понижательным риском для нашего прогноза, в особенности в том, что касается следующего года".

В большинстве стран темпы роста ВВП лишь к 2022 году вернутся к показателям, которые были зафиксированы до пандемии.

В МВФ призывают реструктурировать задолженности бедных стран, которые по оценкам экспертов достигли "неприемлемого уровня".