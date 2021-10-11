Астерикс и Обеликс отправляются на поиски грифона

В четверг, 21 октября, выходит новый альбом комиксов о приключениях маленького галла Астерикса - «Астерикс и Грифон» (Astérix et le Griffon). Авторы отправили героев 39-го альбома на территории современных России, Украины и Казахстана на поиски удивительного и устрашающего создания.

Галлы собираются на восток и пойдут по следам древнего кочевого народа – сарматов, чьим тотемным животным, по сценарию, считается грифон: наполовину лев, наполовину орел.

Voici enfin la couverture du prochain album d'#Astérix ! Rendez-vous le 21 octobre en librairie, par Toutatis ! pic.twitter.com/MMc0zuy23j — @asterixofficiel (@asterixofficiel) October 11, 2021

Юлий Цезарь отправляет отряды Римской армии в экспедицию по поимке грифона. Римлянам противостоят неуловимые сарматы, которым симпатизируют знаменитые галлы.

Астерикс, Обеликс и Догматикс путешествуют верхом на лошадях по заснеженным равнинам.

«В путешествиях Астерикса уже представлено множество стран. Мы решили отправить наших героев в новую холодную страну, где много снега», - объясняет выбор места действия комикса Жан-Ив Ферри.

Ферри говорит, что с точки зрения истории о сарматах известно не так уж и много.

«О них писали Геродот и Ливий. Это были варвары, но интересный, мифический народ», - считает Ферри.

Сарматы в 3 веке до н.э. вытеснили из Северного Причерноморья скифов. Вели войны с государствами Закавказья и Римом. В 4 веке н.э. были разгромлены гуннами.

Издатели планируют продать 5 миллионов альбомов

Это будет пятая книга дуэта Жан-Ива Ферри и иллюстратора Дидье Конрада и первая презентация альбома о приключениях Астерикса и его товарищей после смерти иллюстратора Альберта Удерзо, скончавшегося 24 марта прошлого года.

После смерти создателя комикса и сценариста Рене Госинни в 1977 году серию продолжил Удерзо, который в свою очередь передал работу над комиксом дуэту Ферри-Конрад.

«Приключения Астерикса» - одно из самых известных европейских произведений.

Издательства Albert-René и Hachette прогнозируют, что продажи нового альбома составят пять миллионов экземпляров.

Hachette планирует три издания: "базовое" по цене 9,99 евро, "делюкс" по цене 12,99 и электронную версию. Продажи предыдущего альбома «Дочь Верценгеторикса» (La Fille de Vercingétorix), выпущенного в 2019 году, првысили пять миллионов экземпляров.

Эта история - последняя, которую удалось увидеть Удерзо. Как рассказала дочь иллюстратора Сильви, Удерзо успел просмотреть первые страницы сценария и карандашные рисунки.