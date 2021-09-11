Фестиваль комиксов в Брюсселе

В бельгийской столице сезон культурных мероприятий начинается с фестиваля комиксов: он открылся 10 сентября и продлится целый месяц — в том числе из соображений санитарной безопасности, чтобы не концентрировать всех посетителей в одном месте и в одно время. Поэтому выставки организованы по всему Брюсселю. В город приехали и признанные мастера "девятого искусства", и новички в жанре.

Миша Капетанович, директор Visit Brussels:

"Мы запланировали в течение месяца комиксов более десятка выставок. Здесь, в галерее Анспах, в самом центре Брюсселя, у нас две выставки. Та, где мы сейчас, называется Tanz. Над нами — вторая выставка, в честь 75-летия "Счастливчика Люка", это один из самых известных комиксов Брюсселя. Мы хотели бы, чтобы эти выставки стали настолько впечатляющими, насколько это возможно, хотели бы представить комиксы в самом современном и актуальном свете".

Почётные гости Брюсселя в этом году — художники из Южной Кореи. Там комиксы в том или ином виде рисуют уже более ста лет, почти столько же, сколько в самой Бельгии, которая считает себя родиной этого вида искусства. Корейская выставка называется "Давайте общаться через комиксы". Авторы стараются показать как различия, так и общие черты комиксов из обеих стран.

Шин Мён-Хван, куратор выставки:

"Эта выставка нацелена на общение, разговор — и через комиксы это возможно, даже если мы говорим на разных языках. В комиксах разные образы, часто жестокие. Линии могут быть и толстыми, и тонкими, карандашными. В этих историях мы можем найти самих себя, как в зеркале".

Кроме самих выставок, в Брюсселе за месяц пройдёт множество конференций, встреч, музыкальных представлений и мастер-классов.