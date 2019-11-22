Комикс Marvel снова побил рекорд

За рекордные 1,26 миллионов долларов ушел с молотка самый первый номер комиксов издательства Marvel. Торги состоялись в четверг в Далласе (штат Техас), организовавший их аукционный дом Heritage Auctions потирает руки: в 1939 году выпуск поступил в продажу по цене 10 центов.

Выставленный на аукцион экземпляр был приобретен в газетном киоске почтальоном из штата Пенсильвания и находится в отличном состоянии. В нем впервые были представлены такие персонажи, как Человек-факел и Нэмор (Подводник).

Предыдущий рекорд стоимости принадлежит комиксу Marvel 1962 года, на страницах которого появился Человек-паук. Этот номер был продан в 2011 году за 1,1 млн долларов.