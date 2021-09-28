Героям комиксов Блейку и Мортимеру - 75 лет

В нашу эпоху компьютерной графики героям бумажных комиксов до сих пор поклоняются бельгийцы, в том числе молодые. 75 лет назад под карандашом их соотечественника Эдгара Жакоба родились два британца - учёный Блейк и капитан контрразведки МИ5 Мортимер. Чтобы отпраздновать эту годовщину, в Брюсселе разрисована детективными сюжетами стена дома, а в Музее комиксов открыта выставка, посвящёная в основном первому приключению Блейка и Мортимера «Тайна меч-рыбы».

«Мы впервые мы осмеливаемся разговаривать с детьми по-взрослому, - говорит куратор Даниэль Куврё. - Юный читатель, который наткнётся на комиксы в Блейке и Мортимере, будет поражен чрезвычайной реалистичностью рисунков и текстов. Их теперь помещают в детской прессе, хотя предназначены они были для опытных глаз. Жакоб в некотором смысле являются также родоначальником графического романа. Его эпическая история изложена на более чем 140 страницах.

После смерти Эдгара Жакоба в 1987 году были изданы его новые книги, а ещё через 10 лет вышел телесериал "Блейк и Мортимер". Современный писатель и художник перенимает персонажи и стиль выдающегося бельгийца, а также атмосферу середины прошлого века, зная, насколько они популярны:

«Возвращаться в детство приятно, но Жакоб хорошо знал своего читателя и был мощной издательской машиной, - сказал Этьен Шредер. - Возрождение Блейка и Мортимера - это рискованное, но удачное предприятие. Участие в нем не оставляет меня равнодушным".

Эдгар Жакоб стремился к максимальной достоверности своих комиксов. Первое приключение Блейка и Мортимера до сих пор вызывает большой интерес у аудитории, поскольку оно затрагивают шпионаж, детективные расследования, путешествия во времени.