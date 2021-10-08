Виновата диверсификация?

Лидеры ЕС проанализируют ситуацию с историческим скачком цен на газ на октябрьском саммите. Однако уже сегодня авторитетные политики - среди них канцлер Германии Ангела Меркель - дистанцируются от прозвучавших предположений о том, что рост цен был спланирован "Газпромом". На Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге представители российского энергогиганта дали понять: ценовой кризис - во многом дело рук самих европейцев.

Генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова напомнила: "Много лет подряд в Европе насаждался тезис о том, что российский трубопроводный газ лишь увеличивает зависимость от одного поставщика, в отличие от более гибкого СПГ. Но реалии рынка сегодня свидетельствуют, что "гибкий газ" проголосовал долларом и ушел на премиальные рынки, оставив европейцев один на один с трудностями".

Беспрецедентная волатильность европейского газового рынка достигла пика в среду, когда цены на Лондонской бирже преодолели исторический максимум. Они пошли на спад после заявления президента Владимира Путина о готовности России стабилизировать ситуацию.

Группа евродепутатов предположила, что "Газпром" умышленно оказывал давление на рынок, однако европейские партнеры российского поставщика заявили о стопроцентном исполнении им своих обязательств по контрактам. Еврокомиссия со своей стороны пообещала разработать меры против повышения цен на энергоносители - возможно, уже к декабрю.