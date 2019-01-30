"Газпром" побил рекорд поставок в Европу

Доля Газпрома на газовом рынке ЕС в прошлом году превысила 35%, достигнув рекордного уровня.

В российской корпорации заявляют, что текущий уровень поставок в Европу сохранится благодаря устойчивому спросу. При этом по прогнозам Газпрома, положение компании на европейском рынке может еще улучшиться.

О рекордных поставках российского газа в Европу заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, выступая на Европейской газовой конференции в Вене.

Экспорт "Газпрома" в Европу и Турцию в 2017 году вырос на 8,1% и составил почти 193,9 млрд куб. м., несмотря на усилия Европы сократить зависимость от российских поставок энергоносителей.

В компании также сообщили, что строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря завершено на более чем 20%.

По словам главы "Газпром экспорта" Елены Бурмистровой, экспорт российского газа свыше 200 млрд кубометров - это "новая реальность".