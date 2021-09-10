Строительство "Северного потока-2" полностью завершено — Газпром

Строительство газопровода "Северный поток - 2" было полностью завершено утром 10 сентября, говорится в сообщении "Газпрома".

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершено", - сказано в сообщении.

6 сентября было объявлено о завершении прокладки газопровода. Последняя труба была сварена и погружена в Балтийское море в водах Германии. Последний этап — соединение секций, идущих от Дании и от Германии было завершено 10 сентября в 8:45 (мск).

Согласно прогнозам "Газпрома", по газопроводу в 2021 году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 г. после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 г. строительство газопровода было возобновлено.