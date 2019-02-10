Газпромбанк опроверг сообщения о PDVSA

Российский Газпромбанк назвал не соответствующими действительности сообщения западных информагентств о действиях венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

Агентство «Рейтер» ранее сообщило о том, что компания переводит средства своих совместных предприятий на новый счёт в Газпромбанке и требует от партнёров — среди которых норвежская Equinor, американская Chevron и французская Total — подтвердить своё участие в СП по разработке месторождений.

В Газпромбанке подчеркнули, что PDVSA открыла у них счёт уже несколько лет назад, и новых счетов не открывает и не планирует.

Венесуэльская компания попала две недели назад под американские санкции. Были заморожены её счета в США.