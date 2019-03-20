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Срочная новость

Брюссельское бюро

Антимонопольные штрафы Google

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 Андрей Бекетов 
Антимонопольные штрафы Google
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Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро за нарушение антимонопольных правил Евросоюза при размещении онлайн-рекламы и её выделении в результатах поиска в сети. Конкретнее, американскую кампанию наказали за блокирование в интернете рекламы соперничающих с ней поисковых систем.

Европейцы делают с помощью Google всё больше покупок, зачастую не зная об альтернативах. По словам еврокомиссара по конкуренции, нужно принудить её к соблюдению антитрастового законодательства ЕС:

«Google занимается незаконной практикой, навязывая в своем поисковике определённую рекламу, чтобы укрепить своё господствующее положение на рынке, - сказала Маргрете Вестагер. - Это уже третий антитрастовый штраф, который мы наложили на Google».

В 2018 году Вестагер заставила Google заплатить рекордные 4,34 млрд евро за использование своей мобильной операционной системы Android в качестве инструмента для создания барьеров конкурентами.

«Я считаю, что руководители Google растеряли многие свои моральные ориентиры, - сказал коммерческий директор Kelkoo Group британец Саймон Рид. - У них весьма доминирующее положение, много хороших продуктов и много хороших людей, но они явно нарушают законы, а этого делать просто нельзя. Вестагер так об этом заботится, потому что речь идет исключительно о потребителе, о том, чтобы предложить ему реальный выбор, реальные инновации и реальную цену. Она действует в интересах граждан ЕС ".

В 2017 году Брюссель наложили на Google антимонопольный штраф в размере 2,4 млрд евро за ущемление прав других кампаний, сравнивавших ассортимент торговых сайтов.