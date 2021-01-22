Google обещает отключить поисковую систему в Австралии из-за кодекса для медиарынка

Американская технологическая корпорация Google может отключить функцию поиска в сети на территории Австралии, если предложенный правительством кодекс для игроков медиарынка вступит в силу. Об этом сообщила управляющий директор Google Australia Мэл Сильва.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон практически мгновенно заявил, что власти не намерены реагировать на угрозы.

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии: "Австралия устанавливает правила в отношении того, что можно делать в стране. Их утверждает парламент и правительство, и именно так все работает здесь. Мы рады людям, которые хотят работать по правилам, но мы не станем реагировать на угрозы".

Предусматривается, что разрабатываемый по инициативе властей закон обяжет интернет компании договариваться с местными издателями и вещателями о выплатах за их контент. При этом, если соглашение не будет достигнуто, размер выплат будет определять назначенный государством арбитр.

Мэл Сильва, управляющий директор Google Australia: "В нынешнем виде код неработоспособен. И если он станет законом, это нанесет ущерб не только Google, но и небольшим издателям, малому бизнесу и миллионам австралийцев, которые ежедневно пользуются нашими услугами".

Ранее компания Google и французский Альянс общеинформационной прессы, который объединяет около 300 различных изданий страны, договорились об отчислениях французским СМИ за контент, используемый поисковиком. Отмечается, что с каждым изданием размер вознаграждения будет обсуждаться индивидуально.

Что касается Австралии, ожидается, что федеральный парламент проголосует за вступление кодекса в силу после 12 февраля.