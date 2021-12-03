В Португалии ищут возможных жертв священнослужителей

В Португалии ищут возможных жертв священнослужителейКомментарии
В Португалии расследуют возможные случаи жестокого обращения с несовершеннолетними в католической церкви.
Для этого конференция португальских епископов создала специальную комиссию, которая начнет работу со следующего года. Ее возглавит известный детский психиатр, собрав команду из нескольких профессионалов из самых разных областей, от юстиции до социальных наук.
Педру Штрешт обратился ко всем возможным жертвам с призывом связаться с ним на условиях анонимности.
Глава Португальской епископской конференции Жозе Орнелаш призвал комитет работать "без предрассудков и сокрытия фактов", чтобы "осветить эти болезненные воспоминания светом правды".
Два года назад португальские церковные чиновники заявили, что власти расследовали лишь около десятка обвинений в сексуальных злоупотреблениях с участием священников с 2001 года. Более половины этих дел были прекращены за неимением достаточных доказательств.