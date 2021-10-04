Марк Маркес выиграл Гран-при США MotoGP

Испанский мотогонщик Марк Маркес одержал вторую в сезоне победу в зачете MotoGP, выиграв Гран-при США, который прошел в воскресенье в Остине, штат Техас.

Фабио Куартараро занял второе место, однако француз по-прежнему лидирует в общем зачете чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

Марк Маркес: "Невероятно! Давайте вместе насладимся победой!"

После падения и серьезной травмы плеча пилот Repsol Honda и шестикратный чемпион мира пропустил почти весь прошлый сезон и две первые гонки нынешнего.

Вернувшись на техасский автодром "Трасса Америк" ("Circuit of the Americas"), Маркес порадовал фанатов своей скоростью и продемонстрировал всю мощь мотора Хонды.

Двадцативосьмилетний испанец стартовал с третьей позиции и обошел Куартараро и Франческо Баньяя уже на первом повороте и сохранил до финиша преимущество в пять секунд от ближайшего преследователя.

Для Маркеса это вторая победа и третий подиум в этом сезоне. Всего в копилке испанца семь побед на трассе в Остине.