Ферстаппен - победитель Гран-при Австрии

Ферстаппен выиграл второй австрийский этап "Формулы-1"/Обновлено, добавлены зачеты/

Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", стал победителем Гран-при Австрии - 9-го этапа чемпионата мира по автогонкам "Формула-1", который проходил в Шпильберге. Таким образом нидерландский пилот выиграл 4 из 5 последних этапов, в том числе и Гран-при Штирии неделю тому назад. В Австрии ему также удалось оформить первый в карьере "большой шлем" - Ферстаппен выиграл квалификацию и гонку, лидировал от старта до финиша и показал лучший результат на круге.

Набрав 182 очка, он закрепил лидерство в общем зачете, вторым идет Хэмилтон (150), третьим - мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл" (104). Российский гонщик Никита Мазепин очков пока не набрал и занимает предпоследнее, 19-е место.

В Кубке конструкторов по-прежнему лдидирует "Ред Булл" (286), на втором месте "Мерседес" (242), на третьем "Макларен" (141).