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Спорт

Маркес снова первый: испанский мотогонщик одержал 10-ую победу в сезоне

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 Марика Димитриади 
Маркес снова первый: испанский мотогонщик одержал 10-ую победу в сезоне
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Испанский мотогонщик Марк Маркес продолжает писать историю. Пилот Honda одержал десятую победу в этом сезоне. На этот раз он первым пересек финишную черту на Гран-при Японии. Второе место досталось французу Фабио Куартараро, тройку лучших замкнул итальянец Андреа Довициозо.

Досрочную победу в общем зачете Маркес обеспечил себе по итогам предыдущего этапа – Гран-при Таиланда. Испанец стал шестикратным чемпионом MotoGP. В этом сезоне он ни разу не занимал ниже второго места. Только однажды он был вынужден сойти с дистанции. Маркес – один из самых титулованных спортсменов за всю историю MotoGP. Чаще него чемпионат выигрывали только Джакомо Агостини и Валентино Росси.