Кино о мотоциклах и мотоциклистах

В Объединенных Арабских Эмиратах завершил работу первый Дубайский мотоциклетный кинофестиваль. На трехдневном кинопоказе можно увидеть короткометражки о мотоциклистах и полнометражные документальные фильмы, рассказывающие о жизни байкеров.

По словам главного организатора фестиваля Иэна Карлесса, из-за того, что снимается много видео о мотоциклах, самое сложное при отборе это выбрать, какой фильм не включать в программу.

В общей сложности на фестивале были показаны 30 фильмов. Среди них —“Песнь Созы”кинорежиссёра Кэма Элкинса. Один из самых примечательных фильмов в программе, “Быстрый Эдди”, рассказывающий о ветеране 2-й мировой войны, который всё еще ездит каждый день на мотоцикле. Фильм “Мятежная езда” — посвящён индонезийской экстремальной субкультуре любителей мотороллеров Vespa.

Местные кинематографисты представили вдохновляющую короткометражку “Почему мы катаемся” о женщинах-мотоциклистах в пустыне. Его режиссер Майкл Вослу считает, что этот фильм для людей, которые никогда не катались, особенно для женщин, которые считают, что мотоцикл это не для них. Фильм — очень короткий и прямолинейный. В нем много юмора. По-моему, он вдохновляет других. Любой человек, заинтересовавшись им, может сказать: “А, может, и у меня получится? Почему бы нет?”

Основываясь на успехе этого года, организаторы уже приступили к подготовке второго фестиваля, намеченного на февраль следующего года.