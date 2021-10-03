Вулкан на о.Пальма становится "агрессивнее"

Вулкан на испанском острове Пальма ведет себя более агрессивно. Из кратера извергается столб газа и пепла высотой до шести тысяч метров. Об этом сообщили местные власти.

По оценкам ученых, к настоящему моменту по склонам вулкана вытекло уже более 80 миллионов кубометров лавы, это в два раза больше чем за время последнего извержения в 1971 году.

Жителям нескольких районов острова Пальма приказано укрыться дома из-за ухудшения качества воздуха.

Потоки лавы разрушили более тысячи зданий, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек. Пока никто не пострадал.