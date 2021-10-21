Пирокласты и спасение животных: вулкан на Пальме несёт все новые опасности

Огромные пирокластические обломки были замечены плывущими по реке лавы, вытекающей из вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, который уже месяц держит местных жителей в страхе.

Пирокласты считаются самыми смертоносными из всех вулканических опасностей, поскольку могут двигаться с огромной скоростью, разрушая все на своем пути.

В один момент лавовый поток приблизился к автозаправочной станции в центре города Ла-Лагуна на западе острова. Во избежание последствий, заблаговременно из хранилищ были слиты топливо и вода.

Власти Канарских островов приказали в ночь на четверг провести дополнительную эвакуацию жителей ряда районов.

В результате извержения население острова серьезно не пострадало, а вот некоторые животные оказались в трудной ситуации.

Четырех попавших в ловушку собак заметили во время аэрофотосъемки местности, отрезанной языками лавы. В течение нескольких дней еду им доставляют беспилотники.

Спасатели готовятся к операции по их спасению: предполагается поймать их в сети и доставить по воздуху в безопасное место. Но пока этого сделать не удается.

Тем временем власти спасли множество сельскохозяйственных животных и домашних питомцев в этом районе.

Например, кошку, надышавшуюся продуктами горения, смог спасти офицер военного подразделения по чрезвычайным ситуациям. Теперь она в безопасности и ждет своих хозяев.