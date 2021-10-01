Остров Пальма прибавил в площади

Поверхность испанского острова Пальма расширилась за счет отвердевшей лавы: раскаленная субстанция стекла в океан и окаменела от соприкосновения с холодной водой. На спутниковых снимках, полученных европейскими учеными, отчетливо виден D-образный нарост, образовавшийся на западном побережье, площадь отвердевшей лавы здесь - более 300 гектаров. Всего же пеплом покрыты почти 2 тысячи гектаров острова.

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Безопасность островитян сегодня во многом зависит от погоды: синоптики опасаются, что токсичные облака двинутся вглубь территории. К настоящему времени эвакуировано более 6 тысяч жителей, еще сотням было рекомендовано оставаться дома,