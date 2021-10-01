В кратере вулкана на острове Пальма открылась третья трещина

Третья трещина открылась в кратере Кумбре-Вьеха в разгар извержения вулкана на острове Пальма. Согласно последним данным, новые потоки лавы не потекли по основному пути, уже занятому вулканическими выбросами, и теперь угрожают новыми разрушениями.

Извержение продолжается уже почти две недели. За это время поток лавы накрыл более 300 гектаров и уничтожил свыше тысячи домов. Территория острова Пальма объявлена зоной бедствия, эвакуированы тысячи местных жителей. Закрыт аэропорт, ограничено передвижение морских судов. Во многих населённых пунктах строго рекомендовано не выходить на улицу и держать окна закрытыми.

Несколько дней назад раскалённые вулканические выбросы дошли до береговой линии и попали в океан. Эксперты опасаются, что взаимодействие с водой может привести к образованию больших объёмов токсичных газов. В воздухе фиксируют рост содержания диоксида серы. Лава, в свою очередь, формирует новый полуостров, площадь которого уже превышает десять гектаров.