KFOR на границе Сербии и Косова

Солдаты KFOR — миссии НАТО в Косове — берут под контроль два пограничных перехода между частично признанной республикой и Сербией. Участие миротворцев — одно из условий деэскалации конфликта, вызванного взаимным непризнанием автомобильных номеров. О разрешении проблем удалось договориться при посредничестве представителей ЕС.

Бесник Бислими, вице-премьер Косова:

"Соглашение, которое мы смогли заключить, стоило того: это отразится позитивно не только на Косове, но и на всём регионе. Оно проложит дорогу для устойчивого решения, которое полностью уничтожит существующие препятствия свободе передвижения. Парадоксально, но наши две страны — единственные, кто сохраняет ограничения передвижения. Это не имеет ничего общего с европейскими стандартами, на которые мы должны ориентироваться на своём пути к ЕС".

Требование Приштины о замене сербских номеров на въезжающих в Косово автомобилях вызвало возмущение в северных районах частично признанной республики, которые населены в основном сербами. Косовские власти же утверждают, что лишь отвечают на совершенно аналогичные меры Сербии, действовавшие уже долгое время.