В Специальном суде по Косову началось рассмотрение первого дела

Специальный суд по Косову начал рассмотрение первого в своей истории дела - в отношении одного из бывших руководителей Освободительной армии Косова Салиха Мустафы. Он обвиняется в военных преступлениях по четырем пунктам: незаконное задержание, жестокое обращение, пытки и убийства.

Мустафа был арестован спустя более чем двадцать лет после событий, в которых его обвиняют. С осени прошлого года он содержится в следственном изоляторе в Гааге. Свою вину Мустафа не признает.

Прокурор Джек Смит назвал процесс важной вехой. Представители обвинения намерены заслушать показания 16-ти свидетелей.

По делу о военных преступлениях, совершенных в 1998-99 годах, во время войны за независимость Косова, проходят девять человек. Среди них экс-президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи - один из известных полевых командиров Освободительной армии Косова.

Специальный трибунал по расследованию военных преступлений в Косове был учрежден после доклада Парламентской ассамблеи совета Европы, в котором утверждалось, что члены освободительной армии причастны к наркоторговце, похищениям и убийствам.