Номера раздора: напряжение на границе Сербии и Косово растет

Номерные знаки раздора: на границе Сербии и частично признанной Республики Косово растет напряжение. На прошлой неделе Приштина начала заменять номера въезжающих в Косово сербских автомобилей на временные — стоимостью пять евро. Так Белград давно поступает с машинами из Косово.

Возмущенные косовские сербы на грузовиках заблокировали подъезд к границе, а на два административных здания в Косово были совершены нападения.

«Пожар в центре регистрации автомобилей в городе Зубин-Поток был не случайностью, а намеренным поджогом. А в окно центра регистрации автомобилей в Звечане бросили две гранаты, которые, к счастью, не взорвались. Расследование прольет свет на оба этих случая», — заявил премьер-министр Косово Альбин Курти.

Сербия привела войска в приграничных с Косово регионах в боевую готовность. По данным местных СМИ, в субботу в районе КПП дважды пролетели сербские истребители.

НАТО призвала Белград и Приштину к диалогу и немедленной деэскалации конфликта.