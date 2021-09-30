Иерусалим: полицейские застрелили напавшую на них с ножом палестинку

В Иерусалиме 30-летняя палестинка напала с ножом на израильских полицейских. Стражи порядка открыли огонь. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Никто из полицейских не пострадал.

Эти видео обнародовала израильская некоммерческая организация "Бецелем", которая занимается сбором информации о нарушениях прав человека на оккупированных Израилем территориях. Ее активисты заявляют, что на кадрах запечатлен момент нападения еврейских поселенцев на палестинскую деревню под Хевроном. Утверждается, что израильские военные не предприяняли никаких действий, чтобы остановить поселенцев. По другим данным, солдаты использовали средства для разгона толпы. Сообщается о пострадавших, среди которых ребенок, получивший черепно-мозговую травму.