ХАМАС взял ответственность за нападение в Иерусалиме

ХАМАС взял ответственность за нападение в ИерусалимеКомментарии
Радикальное палестинское движение ХАМАС взяло ответственность за нападение в Иерусалиме, в результате которого погиб 1 человек, трое получили ранения.
Инцидент произошел утром в воскресенье, житель лагеря палестинских беженцев Шуафат открыл огонь по прохожим в Старом городе Иерусалима. Злоумышленник был смертельно ранен на месте преступления двумя женщинами-полицейскими.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет распорядился повысить уровень готовности к предотвращению терактов в Иерусалиме.
Полиция сообщила, что нападение произошло около входа в святыню, известную иудеям как Храмовая гора, а мусульманам как Благородное святилище.
Столкновения между представителями двух конфессий случаются здесь нередко, последнее произошло в мае.