ХАМАС взял ответственность за нападение в Иерусалиме

Радикальное палестинское движение ХАМАС взяло ответственность за нападение в Иерусалиме, в результате которого погиб 1 человек, трое получили ранения.

Инцидент произошел утром в воскресенье, житель лагеря палестинских беженцев Шуафат открыл огонь по прохожим в Старом городе Иерусалима. Злоумышленник был смертельно ранен на месте преступления двумя женщинами-полицейскими.

Реакция полицейских Иерусалимского района была быстрой. В течение 32 секунд они отреагировали на многочисленные сообщения и ликвидировали террориста. К сожалению, у нас есть один погибший, один тяжело раненный и двое полицейских получили легкие ранения Коби Шабтай начальник полиции Израиля

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет распорядился повысить уровень готовности к предотвращению терактов в Иерусалиме.

Полиция сообщила, что нападение произошло около входа в святыню, известную иудеям как Храмовая гора, а мусульманам как Благородное святилище.

Столкновения между представителями двух конфессий случаются здесь нередко, последнее произошло в мае.